ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧА ПО МАТЕМАТИКЕ! ДАМ 20 БАЛЛОВ! Задача В первом бидоне в 2 раза меньше молока, чем по втором. Если из второго бидона перелить в первый 5 литров молока, то в первом станет на 6 литров больше, чем ...
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧА ПО МАТЕМАТИКЕ! ДАМ 20 БАЛЛОВ! Задача В первом бидоне в 2 раза меньше молока, чем по втором. Если из второго бидона перелить в первый 5 литров молока, то в первом станет на 6 литров больше, чем во втором. Сколько молока содержится в двух бидонах вместе?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть в первом бидоне х, тогда во втором 2х, если из второго перелить в первый бидон 5 литров, то в первом станет на 6 литров больше, значит х+5-2х-5=6 х+2х=6+5-5 3х=6 х=2 2 литра в первом бидоне 2*2=4 литра во втором
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