ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧА ПО МАТЕМАТИКЕ! ДАМ 20 БАЛЛОВ! Задача В первом бидоне в 2 раза меньше молока, чем по втором. Если из второго бидона перелить в первый 5 литров молока, то в первом станет на 6 литров больше, чем ...

Разное

ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧА ПО МАТЕМАТИКЕ! ДАМ 20 БАЛЛОВ! Задача В первом бидоне в 2 раза меньше молока, чем по втором. Если из второго бидона перелить в первый 5 литров молока, то в первом станет на 6 литров больше, чем во втором. Сколько молока содержится в двух бидонах вместе?

Автор: Гость