Помогите СРОЧНО !задали ДЗ и не знаю как делать с 1 по 4 но пер нужно сделать всё кро??е 5 номера)) кто может отозовитесь и если можно то на листочке)) вообще без разницы кто как знает пожалуйста буду очень благодарна
Математика
Помогите СРОЧНО !задали ДЗ и не знаю как делать с 1 по 4 но пер нужно сделать всё кро??е 5 номера)) кто может отозовитесь и если можно то на листочке)) вообще без разницы кто как знает пожалуйста буду очень благодарна
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мастер и ученик сделали партию деталей за 3 часа .если бы мастер работал один он бы выполнил всю работу за 4 часа .какую часть работы выполнял кажд...
Математика
Русский язык
Вставь пропущенные буквы. рядом напиши слово родственное другому слову, стоящему в скобках. удивление ( диво, дева) девочка,зам... нить(обмен, мина...