Помогите СРОЧНО !задали ДЗ и не знаю как делать с 1 по 4 но пер нужно сделать всё кро??е 5 номера)) кто может отозовитесь и если можно то на листочке)) вообще без разницы кто как знает пожалуйста буду очень благодарна

Математика

Помогите СРОЧНО !задали ДЗ и не знаю как делать с 1 по 4 но пер нужно сделать всё кро??е 5 номера)) кто может отозовитесь и если можно то на листочке)) вообще без разницы кто как знает пожалуйста буду очень благодарна

Автор: Гость