Помогите срочно! Запиши с помощью знаков + и - данные о температуре воздуха 16° т??пла 10°холода 20° мороза 5° выше нуля 7° ниже нуля 37° тепла
Математика
Помогите срочно! Запиши с помощью знаков + и - данные о температуре воздуха 16° т??пла 10°холода 20° мороза 5° выше нуля 7° ниже нуля 37° тепла
Ответ(ы):
Гость:
+16° тепла -10°холода -20° мороза +5° выше нуля -7° ниже нуля +37° тепла
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