Помогите срочно! Запиши с помощью знаков + и - данные о температуре воздуха 16° т??пла 10°холода 20° мороза 5° выше нуля 7° ниже нуля 37° тепла

Математика

Помогите срочно! Запиши с помощью знаков + и - данные о температуре воздуха 16° т??пла 10°холода 20° мороза 5° выше нуля 7° ниже нуля 37° тепла

Автор: Гость