ПОМОГИТЕ, СРОЧНО!!!Чем отличается вулкан от метеоритного кратера?
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ПОМОГИТЕ, СРОЧНО!!!Чем отличается вулкан от метеоритного кратера?
Ответ(ы):
Гость:
1) Вулкан - это природное явление возникшее из-за извержения жидкой магмы из ядра земли на поверхность, а кратер оставленный от метеорита это космический объект прилетевший из космоса и столкнувшийся с землей. 2) Вулкан выпирает наружу, а метеоритный кратер опускается в глубь.
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