Помогите срочно!!что входит в понятие утренний этикет?

Этикет - слово французского происхождения. К этикету относят правила учтивости и вежливости, принятые в обществе. В основе этикета лежат правила поведения, которые являются всеобщими, поскольку они соблюдаются не только представителями какого-то данного общества, но и представителями самых различных социально-политических систем, существующих а современном мире. В каждой стране в этикет вносятся свои поправки и дополнения, обусловленные общественным строем страны, спецификой ее исторического строения, национальными традициями и обычаями. Утренний этикет -это поздороваться, умыться и почистить зубы. После того как позавтракал, поблагодарить за завтрак. Уходя в школу или на работу, попрощаться.