Помогите срочноНаписать сочинение-рассуждение на тему как музыка воздействует на душу человека

Разбей на 3 красных строки. В первой напиши вводную часть, о чем будет сочинение, в твоем случае об влиянии музыки. Во второй красной строке напиши аргументы, найди что нибудь в интернете от исследований ученых и напиши доступным языком, без всяких заумных терминов. Тут же напиши о влиянии музыки на тебя, что она поднимает настроение и тп. и тд. В третей напиши вывод взяв самую суть с аргументов. Ну-с, примерно так.