ПОМОГИТЕ СРОЧНОО ДАЮ 20 БАЛОВ В грамоте царя Михаила Федоровича выданной семьёй ??вана Сусанина о подвиге героя говорилось что он.. что он сделал???
История
ПОМОГИТЕ СРОЧНОО ДАЮ 20 БАЛОВ В грамоте царя Михаила Федоровича выданной семьёй ??вана Сусанина о подвиге героя говорилось что он.. что он сделал???
Ответ(ы):
Гость:
По легенде, он увел врага в леса.
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