ПОМОГИТЕ СРОЧНОО ДАЮ 20 БАЛОВ В грамоте царя Михаила Федоровича выданной семьёй ??вана Сусанина о подвиге героя говорилось что он.. что он сделал???

История

ПОМОГИТЕ СРОЧНОО ДАЮ 20 БАЛОВ В грамоте царя Михаила Федоровича выданной семьёй ??вана Сусанина о подвиге героя говорилось что он.. что он сделал???

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