Помогите Срочноооо!!!! Запишите уравнения реакции. Расставьте коэффициенты,определите тип реакций. 1)Гидроксид хрома(|||) 2)Никель+сульфат меди(||) 3)Азотная кислота+гидроксид бария 4)Нитрит кальция+карбонат лития

Химия
Помогите Срочноооо!!!! Запишите уравнения реакции. Расставьте коэффициенты,определите тип реакций. 1)Гидроксид хрома(|||) 2)Никель+сульфат меди(||) 3)Азотная кислота+гидроксид бария 4)Нитрит кальция+карбонат лития
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr(OH)3 Ni + CuSO4 = NiSO4 + Cu HNO3+3Ba(OH)2 = 3BaNO3 + H2O Ca(NO3)2 + Li2CO3 = CaCO3 + Li2(NO3)2
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