Помогите срочно!Подбери и впиши в клеточки такие слова,чтобы нижнее слово превратилось в верхнее.Помни,каждое слово отличается от предыдущего только о дной буквой. ГОЛ . . . . . . . . . МЯЧ ЛЕС . . . . . . . . . ЛУГ ПОЛК . . . . . . . . . . . . РОТА ГРАД . . . . . . . . . . . . ГРОМ