ПОМОГИТЕ СРОЧНОЯдро атома претерпевает спонтанный гамма-распад. Как изменяются перечисленные ниже характеристики атомного ядра при таком распаде? К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами ВЕЛИЧИНЫ ХАРАКТЕР ИЗМЕРЕНИЯ А) масса ядра 1) не изменяется Б) заряд ядра 2) увеличивается В) число протонов в ядре 3) уменьшается

Гамма-распада, по сути не бывает. Есть только альфа и бетта распад. ( вот там как раз и меняются такие хар-ки, как масса, заряд...) А гамма - это просто излучение, поэтому в твоем случае А Б В - не изменятся.