Помогите!!! Стальную и медную детали нагрели до одинаковой температуры и для закалки опустили в воду. Одинаковое ли количество теплоты отдали заготовки, если массы деталей равны?
Физика
Помогите!!! Стальную и медную детали нагрели до одинаковой температуры и для закалки опустили в воду. Одинаковое ли количество теплоты отдали заготовки, если массы деталей равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одинаковые детали до одинаковой температуры
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