Помогите! Сумма цифр двузначного числа равна наименьшему двузначному числу, а цифра десятков в два раза меньше цифры единиц. Что это за число?
Математика
Помогите! Сумма цифр двузначного числа равна наименьшему двузначному числу, а цифра десятков в два раза меньше цифры единиц. Что это за число?
Ответ(ы):
Гость:
х +у=10 у=4 х подставляем значение х из второго уравнения в первое. х+4 х=105 х=10 х=2; у=4*2=8 наше число 28.
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