Помогите сжать текст . По мнению психологов, настроение преимущественно зависит не от событий как таковых, а от того, как мы их воспринимаем. Ведь настроение показывает, как мы оцениваем то, что произошло, и как воспринимаем с...

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Помогите сжать текст . По мнению психологов, настроение преимущественно зависит не от событий как таковых, а от того, как мы их воспринимаем. Ведь настроение показывает, как мы оцениваем то, что произошло, и как воспринимаем свое поведение в это время. Если мы в какой-то ситуации действовали во вред себе, своей личности, то возникают неприятные переживания, мы начинаем чувствуем себя несчастными. Поведение, которое делает нас сильнее, способствует нашему развитию, и тогда настроение улучшается, возникает радость. Но и неприятные эмоции, оказывается, полезны. У каждого неприятного и даже отрицательного переживания есть очень важные положительные функции. Например, страх - это защитная реакция, сигнал о необходимости проявить осторожность. Печаль - это способ привыкнуть к утратам, смириться с ними Однако часто положительные стороны отрицательных эмоций не могут проявиться без наших усилий. Представьте, например, такую ситуацию. Вы ищете подарок другу на день рождения, но так и не находите ничего подходящего. Когда после долгих поисков приходите домой, вспоминаете, что друг недавно позавидовал тому, что вам удалось купить только что вышедший альбом любимой группы. Вам тоже нравится этот альбом, и расстаться с ним очень жалко, но в то же время в глубине души вы понимаете, что это был бы по-настоящему хороший подарок. Вам грустно отдавать диск, но, преодолев себя и подарив его другу, вы испытаете удовольствие, потому что обрадовали друга, а еще потому, что и его, и ваше собственное мнение о вас стало выше.

Автор: Гость