Помогите тема шестого класса. ВЫРАЗИТЕ В УКАЗАННЫХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ... 1,2км=........метров 0,85кг=....... грамм 0,45 а=........ метров кадратный 1,3 т=......кг 1,5га=.....а 0,015км=.....м 35мм=.....м 24см3=....дм3 1,6 т=....ц
Математика
Помогите тема шестого класса. ВЫРАЗИТЕ В УКАЗАННЫХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ... 1,2км=........метров 0,85кг=....... грамм 0,45 а=........ метров кадратный 1,3 т=......кг 1,5га=.....а 0,015км=.....м 35мм=.....м 24см3=....дм3 1,6 т=....ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200 метров 850 грамм - 1300 кг - 15 м 0,035 м - 160 ц Кажется так
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