Помогите!!! тема СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ СМЕШАННЫХ ДРОБЕЙ 7 5/12 - (1 5/8 + 2 1/4)=? и уравне??ие 9 16/51 - х=4 11/34
Математика
Помогите!!! тема СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ СМЕШАННЫХ ДРОБЕЙ 7 5/12 - (1 5/8 + 2 1/4)=? и уравне??ие 9 16/51 - х=4 11/34
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 5/12-(1 5/8+2 1/4)=7 5/12-(1 5/8+2 2/8)=7 5/12-3 7/8=7 10/24-3 21/24=6 34/24-3 21/24=3 13/24 9 16/51-x=4 11/34 -x=4 33/102-9 32/102 -x=-4 101/102:(-1) x=4 101/102
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