Помогите тесты нужно!!!!!!глаголы исследовать и возвести соответственно означает А)изучить,воздвигнуть В)выяснить,принчть С) осмотреть,пристроить D)выучить,соорудить

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Помогите тесты нужно!!!!!!глаголы исследовать и возвести соответственно означает А)изучить,воздвигнуть В)выяснить,принчть С) осмотреть,пристроить D)выучить,соорудить
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