ПОМОГИТЕ !!!!Тиск газу в балоні об'ємом 50 л при температурі 27С дорівнює 2МПа. Який це газ, якщо його маса дорівнює 80г.
Физика
ПОМОГИТЕ !!!!Тиск газу в балоні об'ємом 50 л при температурі 27С дорівнює 2МПа. Який це газ, якщо його маса дорівнює 80г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=80×8.32×(27+274)/(2×10^6×0.050)=2 г/ моль водород вроде
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