Помогите!!!, Толстой- После бала Поведение, характер, выражение лица и т.д. Ивана Васильевича- сцена бал и сцена наказания татарина

Литература
Помогите!!!, Толстой- После бала Поведение, характер, выражение лица и т.д. Ивана Васильевича- сцена бал и сцена наказания татарина
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Автор: Гость
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Гость:
Если татарин, значит лицо странное,злое и угрюмое
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