Помогите, туплю.. Боковая поверхность правильной треугольной пирамиды 18 дм. Найти объем этой пирамиды, если высота боковой грани 4 дм.

Гость: Гость:

Sбок. = 1/2 *Pосн. *hPосн. = 3а18 = 1/2*3а*4а=18:6а=3V=1/3 S*HS = (a^2*(корень из 3))/4S = 9*(корень из3)/4ищем H:H является катетом в прямоугольном треугольнике с гипотенузой h и вторым катетом, равным 1/3 от высоты основания.высота основания = корень из (a^2-a^2/4) = a*(корень из3)/2 тогда 1/3*высоту основания =( корень из3)/2тогда H = корень из(16- 3/4) = корень из(61/4 = (корень из 61)/2подставляем всё в объём:V = 1/3*9*(корень из 3)/4*(корень из61)/2V = 3*(корень из 183)/8