Помогите! У меня будет контрольная работа по английскому языку! Как готовиться? Только 2 дня осталось до начала! Работа 14.10.16. И так иду на отличницу 3 получу все испортится.

Английский язык

Помогите! У меня будет контрольная работа по английскому языку! Как готовиться? Только 2 дня осталось до начала! Работа 14.10.16. И так иду на отличницу 3 получу все испортится.

Автор: Гость