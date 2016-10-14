Помогите! У меня будет контрольная работа по английскому языку! Как готовиться? Только 2 дня осталось до начала! Работа 14.10.16. И так иду на отличницу 3 получу все испортится.
Английский язык
Помогите! У меня будет контрольная работа по английскому языку! Как готовиться? Только 2 дня осталось до начала! Работа 14.10.16. И так иду на отличницу 3 получу все испортится.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Советую обратится к носителе языка,просто зайдите в фейсбук и в параметрах поиска выберите страна и выберите Великобританию или США и заведите диалог и попросите помощи
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