Помогите! У нас в школе учительница добрая ,веселая ,классная. поэтому она нам многое задает не по теме. В итоге, она задала некоторым ученикам (и мне в том числе ) чтобы мы создали канал на YouTube и сняли видео про школу. Но ...

Музыка

Помогите! У нас в школе учительница добрая ,веселая ,классная. поэтому она нам многое задает не по теме. В итоге, она задала некоторым ученикам (и мне в том числе ) чтобы мы создали канал на YouTube и сняли видео про школу. Но хэлп, как мне назвать , пж помогите придумать фэйковую фамилию типа как у Саши Спилберг. Но только с именем Настя)

Автор: Гость