Помогите! У нас в школе учительница добрая ,веселая ,классная. поэтому она нам многое задает не по теме. В итоге, она задала некоторым ученикам (и мне в том числе ) чтобы мы создали канал на YouTube и сняли видео про школу. Но ...
Музыка
Помогите! У нас в школе учительница добрая ,веселая ,классная. поэтому она нам многое задает не по теме. В итоге, она задала некоторым ученикам (и мне в том числе ) чтобы мы создали канал на YouTube и сняли видео про школу. Но хэлп, как мне назвать , пж помогите придумать фэйковую фамилию типа как у Саши Спилберг. Но только с именем Настя)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sunrise Asya Валевская Анастасия Blomfield Anastasia Asya Berry
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