Помогите! Училка вышла,нужны ответы. Обязательная географическая номенклатура по релефу России
Помогите! Училка вышла,нужны ответы. Обязательная географическая номенклатура по релефу России
Ответ(ы):
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Кавказ,Урал,Алтай,Западный и Восточный Саяны,Бырранга,Верхоянский хребет,хребет Черского,хребет Джугджур,Сихотэ-Алинь,Становый хребет,Срединный хребет,Становое нагорье,Алданское нагорье,Патомское нагорье,Чукотское нагорье,Яблоновый хребет,Витимское плоскогорье,Северные Увалы,Тиманский кряж,Хибины.