Помогите!! Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его сторон, относятся как 11:7 Найдите углы ромба.

Геометрия
Помогите!! Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его сторон, относятся как 11:7 Найдите углы ромба.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из сторон - это два угла в прямоугольном треугольнике, одном из 4 прямоугольных треугольников, на которые делит ромб его диагонали. Сумма всех углов треугольника = 180. Получаем: 7*х + 11*х + 90 = 180 18*х = 90 х=5 значит углы треугольника равны 7*х=7*5=35 градусов 11*х=11*5=55 градусов диагонали ромба делят его углы на два равных угла. Значит получаем, что у ромба такие угла: 35*2 = 70 градусов 55* 2 = 110 градусов Углы ромба равны 70, 70, 110, 110 градусов (противоположные углы равны)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Бромоводором HBk этильный спирт C2H5OH
Ответить
География
Что происходит с рельефом при столкновении двух океанических плит?
Ответить
Математика
За три дня Маша прочитала 325 страниц книги В первый день она прочитала 0,4 всей книг??, во. второй день - 0,6 остатка. сколько страниц прочитала М...
Ответить
Русский язык
Помогите быстрее чем быстрее тем лучше
Ответить
Математика
Между пунктами А и В курсируют два поезда. первый поезд тратит на путь туда и обратно 6 суток второй 7 суток. Через сколько суток со дня отправлени...
Ответить