Помогите!! Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его сторон, относятся как 11:7 Найдите углы ромба.

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Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из сторон - это два угла в прямоугольном треугольнике, одном из 4 прямоугольных треугольников, на которые делит ромб его диагонали. Сумма всех углов треугольника = 180. Получаем: 7*х + 11*х + 90 = 180 18*х = 90 х=5 значит углы треугольника равны 7*х=7*5=35 градусов 11*х=11*5=55 градусов диагонали ромба делят его углы на два равных угла. Значит получаем, что у ромба такие угла: 35*2 = 70 градусов 55* 2 = 110 градусов Углы ромба равны 70, 70, 110, 110 градусов (противоположные углы равны)