Помогите!!!!!! укажи падеж, склонение, число.. На праздничной улице, легкой зяби, из-за далекого горизонта, на тяжелой работе, о гибком ноуте, о низком насосе, о ненастной пог оде, о лесной избушке.

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Помогите!!!!!! укажи падеж, склонение, число.. На праздничной улице, легкой зяби, из-за далекого горизонта, на тяжелой работе, о гибком ноуте, о низком насосе, о ненастной пог оде, о лесной избушке.

Автор: Гость