Помогите!!!!!! укажи падеж, склонение, число.. На праздничной улице, легкой зяби, из-за далекого горизонта, на тяжелой работе, о гибком ноуте, о низком насосе, о ненастной пог оде, о лесной избушке.
Разное
Помогите!!!!!! укажи падеж, склонение, число.. На праздничной улице, легкой зяби, из-за далекого горизонта, на тяжелой работе, о гибком ноуте, о низком насосе, о ненастной пог оде, о лесной избушке.
Ответ(ы):
Гость:
На праздничной улице - д.п. 1скл. ед.числ. легкой зяби - р.п. 3скл. ед.числ. из-за далекого горизонта - р.п. 2скл. ед.числ. на тяжелой работе - д.п. 1скл. ед.ч. о гибком ноуте - п.п. 2скл. ед.ч. о низком насосе - п.п. 2скл. ед.ч. о ненастной погоде - п.п. 1скл. ед.ч. о лесной избушке - п.п. 1скл. ед.ч.
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