Помогите, умоляю! Упростить: а) х+1/ х ^-1+1 б) х^2-х+1/ х^-2-х^-1+1 под а) должно получиться х, ?? под б) х^2

Алгебра

Помогите, умоляю! Упростить: а) х+1/ х ^-1+1 б) х^2-х+1/ х^-2-х^-1+1 под а) должно получиться х, ?? под б) х^2

Автор: Гость