Помогите, умоляю! Упростить: а) х+1/ х ^-1+1 б) х^2-х+1/ х^-2-х^-1+1 под а) должно получиться х, ?? под б) х^2

Алгебра
Помогите, умоляю! Упростить: а) х+1/ х ^-1+1 б) х^2-х+1/ х^-2-х^-1+1 под а) должно получиться х, ?? под б) х^2
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Гость:
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