Помогите, умоляю! Упростить: а) х+1/ х ^-1+1 б) х^2-х+1/ х^-2-х^-1+1 под а) должно получиться х, ?? под б) х^2
Алгебра
Помогите, умоляю! Упростить: а) х+1/ х ^-1+1 б) х^2-х+1/ х^-2-х^-1+1 под а) должно получиться х, ?? под б) х^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все легко, просто расписать и упростить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Падежи слов ранней весной, берёзовой, первых, весених, голубые, синие, свежие, чист??е, темнее, плотнее, прошлогодние.пожалусто
Русский язык
География
Использование человека водных источников "река" "океаны,моря" "озера" "болота" "ледники" "подземные воды " "каналы" и "болота"