Помогите уравнение 136-x=364

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Помогите уравнение 136-x=364
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Ответ(ы):
Гость:
136-x=364. x=136-364. x=-228
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