Помогите Установить соответствие Фаза мейоза 1. анафаза1 2. анафаза2 3. телофаза2 Особенность а. расхождение сестринских хромосом к разным полюсам клетки б. образование четырех гаплоидных клеток в. увеличение вдво...

Помогите Установить соответствие Фаза мейоза 1. анафаза1 2. анафаза2 3. телофаза2 Особенность а. расхождение сестринских хромосом к разным полюсам клетки б. образование четырех гаплоидных клеток в. увеличение вдвое числа хромосом г.расхождение двухроматидных хромосом к противоположным полюсам д.независимое расхождение хромосом из каждой гомологичной пары 2. Установите в какой последовательности происходит половое размножение и развитие пресноводной гидры,начиная с образования половых клеток а.появление в водоемах молодых гидр нового полового поколения б.образование зиготы и развитие защитной оболочки в.образование осенью половых клеток у взрослой гидры г.зимовка зародыша и его развитие весной д.оплодотворение сперматозоидами яйцеклеток других особей