ПОМОГИТЕ! В некотором государстве 6сказочных замков , причем каждые 2 из них соединены дорогой не проходящей ни через какой другой замок. Сколько дорог в государстве? ДАЮ 39 БАЛЛОВ!

Математика
ПОМОГИТЕ! В некотором государстве 6сказочных замков , причем каждые 2 из них соединены дорогой не проходящей ни через какой другой замок. Сколько дорог в государстве? ДАЮ 39 БАЛЛОВ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От первого замка - 5 дорог от второго - 4, от третьего - 3, от четвертого - 2, от пятого - 1, от шестого замка - 0. 5+4+3+2+1=15 дорог
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