ПОМОГИТЕ! В некотором государстве 6сказочных замков , причем каждые 2 из них соединены дорогой не проходящей ни через какой другой замок. Сколько дорог в государстве? ДАЮ 39 БАЛЛОВ!

Математика

ПОМОГИТЕ! В некотором государстве 6сказочных замков , причем каждые 2 из них соединены дорогой не проходящей ни через какой другой замок. Сколько дорог в государстве? ДАЮ 39 БАЛЛОВ!

Автор: Гость