Помогите!!! В параллелограмме ABCD, перпендикуляр, опущенный с вершины B на сторону AD делит ее пополам. Найти диагональ BD и стороны параллелограмма когда известно, что перим етр параллелограмма равен 3,8 м, в периме...

Помогите!!! В параллелограмме ABCD, перпендикуляр, опущенный с вершины B на сторону AD делит ее пополам. Найти диагональ BD и стороны параллелограмма когда известно, что перим етр параллелограмма равен 3,8 м, в периметр треугольника ABD равен 3 м.