Помогите!!! В параллелограмме ABCD, перпендикуляр, опущенный с вершины B на сторону AD делит ее пополам. Найти диагональ BD и стороны параллелограмма когда известно, что перим етр параллелограмма равен 3,8 м, в периме...
Помогите!!! В параллелограмме ABCD, перпендикуляр, опущенный с вершины B на сторону AD делит ее пополам. Найти диагональ BD и стороны параллелограмма когда известно, что перим етр параллелограмма равен 3,8 м, в периметр треугольника ABD равен 3 м.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сумма двух стор. пар =3,8/2=1,9 тогда ВД= 3-1,9=1,1 но так как высота делит пополам, то АВ=ВД=1,1 АД=3-1,1-1,1-0,8