Помогите!!! В параллелограмме АВСD перпендикуляр опущенный из вершины В на сторону АD делит ее пополам. Найти диаганаль BD и стороны параллелограмма, если известно, что периме тр параллелограмма равен 3,8 м, а перимет...

Помогите!!! В параллелограмме АВСD перпендикуляр опущенный из вершины В на сторону АD делит ее пополам. Найти диаганаль BD и стороны параллелограмма, если известно, что периме тр параллелограмма равен 3,8 м, а периметр треугольника АBСD 3 м