Помогите!!! В параллелограмме АВСD перпендикуляр опущенный из вершины В на сторону АD делит ее пополам. Найти диаганаль BD и стороны параллелограмма, если известно, что периме тр параллелограмма равен 3,8 м, а перимет...
Помогите!!! В параллелограмме АВСD перпендикуляр опущенный из вершины В на сторону АD делит ее пополам. Найти диаганаль BD и стороны параллелограмма, если известно, что периме тр параллелограмма равен 3,8 м, а периметр треугольника АBСD 3 м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
— равнобедренный, так как является одновременно высотой и медианой. Значит (противоположные стороны параллелограмма). Значит Так что, То есть Ответ: стороны равны