Помогите в плане пунктуации и орфографии: " Живя в большом городе, постоянно наход??сь среди людей , трудно узнать кто хороший, а кто плохой.

Русский язык
Помогите в плане пунктуации и орфографии: " Живя в большом городе, постоянно наход??сь среди людей , трудно узнать кто хороший, а кто плохой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живя в большом городе/, /постоянно находясь среди людей/ , трудно узнать кто хороший, а кто плохой. Всё правильно - выделены деепричастные обороты.
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