Помогите в плане пунктуации и орфографии: " Живя в большом городе, постоянно наход??сь среди людей , трудно узнать кто хороший, а кто плохой.

Русский язык

Помогите в плане пунктуации и орфографии: " Живя в большом городе, постоянно наход??сь среди людей , трудно узнать кто хороший, а кто плохой.

Автор: Гость