ПОМОГИТЕ!!! В школе 30 классов и 995 учеников.Докажите,что в ней имеется класс,в кото??ом не менее 34 учеников

Математика

ПОМОГИТЕ!!! В школе 30 классов и 995 учеников.Докажите,что в ней имеется класс,в кото??ом не менее 34 учеников

Автор: Гость