ПОМОГИТЕ!!! В школе 30 классов и 995 учеников.Докажите,что в ней имеется класс,в кото??ом не менее 34 учеников
Математика
ПОМОГИТЕ!!! В школе 30 классов и 995 учеников.Докажите,что в ней имеется класс,в кото??ом не менее 34 учеников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да имеется. Мы 995 / 30 = 33 в одном классе ост 5 33+5=38уч
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