Помогите!!! В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает 1/5 высоты. Объем жидкости равен 10 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно доли ть, чтобы полностью наполнить сосуд?

объем равен V=(1/3)*S*h, высота увеличится в пять раз, радиус основания тоже в пять раз, то есть новый объем станет V=(1/3)*S*25*h*5, поскольку радиус в площади в квадрате, Объем станет в 125 раз больше 125*(1/3)*S*h итого долить надо 125объемов-1объем=124 начальных объема 124*10=1240 мл=1,24 литра