Помогите в задание написано если. видно #6.2 Каждая фигура на рисунке 44 разделена на равные части.Какая часть площади фигуры: 1)закрашена. 2)не закрашена?
Математика
Помогите в задание написано если. видно #6.2 Каждая фигура на рисунке 44 разделена на равные части.Какая часть площади фигуры: 1)закрашена. 2)не закрашена?
Ответ(ы):
Гость:
1) 3/8 1/3 3/4 7/8 2) 1/2 32/81
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