Помогите в задание написано если. видно #6.2 Каждая фигура на рисунке 44 разделена на равные части.Какая часть площади фигуры: 1)закрашена. 2)не закрашена?

Математика

Помогите в задание написано если. видно #6.2 Каждая фигура на рисунке 44 разделена на равные части.Какая часть площади фигуры: 1)закрашена. 2)не закрашена?

Автор: Гость