ПОМОГИТЕ!!! Вариант 2 1. Выберите правильней утверждение. Химическая реакция, ура??нение которой С + О2 = CO2, является реакцией: а) разложения; б) соединения; в) замещения; г) обмена. 2. Расставьте коэффициенты в уравнени...

Химия

ПОМОГИТЕ!!! Вариант 2 1. Выберите правильней утверждение. Химическая реакция, ура??нение которой С + О2 = CO2, является реакцией: а) разложения; б) соединения; в) замещения; г) обмена. 2. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции, протекающей по схеме Al + KOH + H2O К3[А1(ОН)6] + H2 . Охарактеризуйте данную реакцию по следую-щим признакам: а) изменение степени окисления; б) гомогенная или гетерогенная; в) обратимая или необ-ратимая; г) каталитическая или некаталитическая. 3. Имеются водные растворы следующих веществ: H2SO4, Na2CО3, КОН, HCl. Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, которые можно осуществить между ними. 4. Рассчитайте массу карбоната калия (поташа) и объем воды, необходимые для приго-товления 500 г раствора с массовой долей К2СО3 5 %. 5. Какова реакция среды раствора, полученного в результате смешивания соляной кис-лоты массой 100 г с массовой долей HCl 5 % и раствора гидроксида натрия массой 120 г с массовой долей NaOH 3 %? Вариант 3 1. Выберите правильное утверждение. Химическая реакция, уравнение которой Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4, является реакцией; а) разложения; б) соединения; в) замещения; г) обмена. 2. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции, протекающей по схеме CaO + Al Са(АlO2)2 + Ca. Охарактеризуйте данную реакцию по следующим признакам: а) изменение степени окисления; б) обратимая или необратимая; в) каталитическая или некаталитическая. 3. Имеются водные растворы следующих веществ: AgNO3, NaI, АІСІ3, НВг. Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, которые можно осуществить между ними. 4. Рассчитайте массу сульфата калия и объем воды, необходимые для приготовления 1500 г раствора с массовой долей К3SО4 5 %. 5. Какова реакция среды раствора, полученного в результате смешивания соляной кис-лоты массой 130 г с массовой долей HCl 3 % и раствора гидроксида натрия массой 140 г с массовой долей NaOH 5 %?

Автор: Гость