Помогите вдоль прямои в одном направлении на тело действуют три силы :F1 =50 H, F2 =100H, F3=180H, чему равна равнодействующая этих сил

Физика
Помогите вдоль прямои в одном направлении на тело действуют три силы :F1 =50 H, F2 =100H, F3=180H, чему равна равнодействующая этих сил
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