Помогите вдоль прямои в одном направлении на тело действуют три силы :F1 =50 H, F2 =100H, F3=180H, чему равна равнодействующая этих сил

Физика

Помогите вдоль прямои в одном направлении на тело действуют три силы :F1 =50 H, F2 =100H, F3=180H, чему равна равнодействующая этих сил

Автор: Гость