ПОМОГИТЕ!!! Во дворе кошки и куры. У всех вместе 8 голов и 100 когтей. У кошки на одной ??апе 5 когтей, а у кур - 4 когтя. Сколько кошек во дворе? Сколько кур во дворе?

Математика

ПОМОГИТЕ!!! Во дворе кошки и куры. У всех вместе 8 голов и 100 когтей. У кошки на одной ??апе 5 когтей, а у кур - 4 когтя. Сколько кошек во дворе? Сколько кур во дворе?

Автор: Гость