ПОМОГИТЕ!!! Во дворе кошки и куры. У всех вместе 8 голов и 100 когтей. У кошки на одной ??апе 5 когтей, а у кур - 4 когтя. Сколько кошек во дворе? Сколько кур во дворе?
Математика
ПОМОГИТЕ!!! Во дворе кошки и куры. У всех вместе 8 голов и 100 когтей. У кошки на одной ??апе 5 когтей, а у кур - 4 когтя. Сколько кошек во дворе? Сколько кур во дворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста ответ. 3 кошечки и 5 кур
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