ПОМОГИТЕ!!! Во дворе кошки и куры. У всех вместе 8 голов и 100 когтей. У кошки на одной ??апе 5 когтей, а у кур - 4 когтя. Сколько кошек во дворе? Сколько кур во дворе?

Математика
ПОМОГИТЕ!!! Во дворе кошки и куры. У всех вместе 8 голов и 100 когтей. У кошки на одной ??апе 5 когтей, а у кур - 4 когтя. Сколько кошек во дворе? Сколько кур во дворе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста ответ. 3 кошечки и 5 кур
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ ДОКЛАД О ПЕТРЕ ПЕРВОМ
Ответить
Литература
Значение слова долгое
Ответить
Другие предметы
Помогите!!! Надо найти интересные сведение об ЭТИКЕТЕ!!!!!!
Ответить
Окружающий мир
Как называется по другому растениеводство? помогите пожалуйста\
Ответить
Математика
7т7ц÷100=?пожалуйста помогите
Ответить