Помогите! Во Дворце спорта в одном ряду были свободные места с 231-го по 242-е. запи??и,какие места свободны в этом ряду. Математика, 3 класс.

Математика

Помогите! Во Дворце спорта в одном ряду были свободные места с 231-го по 242-е. запи??и,какие места свободны в этом ряду. Математика, 3 класс.

Автор: Гость