Помогите! Во Дворце спорта в одном ряду были свободные места с 231-го по 242-е. запи??и,какие места свободны в этом ряду. Математика, 3 класс.
Математика
Помогите! Во Дворце спорта в одном ряду были свободные места с 231-го по 242-е. запи??и,какие места свободны в этом ряду. Математика, 3 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242.
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