Помогите вставить слова атом или молекула 1.Воздух – смесь, в состав которой входят____________________ кислорода и азота. 2. _______________ воды состоит из_____________________ кислорода и водорода. 3. Сладкий вкус варенья...
Химия
Помогите вставить слова атом или молекула 1.Воздух – смесь, в состав которой входят____________________ кислорода и азота. 2. _______________ воды состоит из_____________________ кислорода и водорода. 3. Сладкий вкус варенья принадлежит содержащимся в нем________________ сахара. 4.При растворении кислорода в воде_____________________кислорода распределяются между________________воды. 5. В состав____________________сахара кроме_________________кислорода и водорода входят __________________углерода. 6. Для дыхания необходимы___________________ кислорода.
Ответ(ы) на вопрос:
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1Молекула 2Молекула, атомов 3Молекула, молекулами 4молекул, молекуами 5атомов атомов атомы 6атомы вроде так
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