Помогите вставить слова атом или молекула 1.Воздух – смесь, в состав которой входят____________________ кислорода и азота. 2. _______________ воды состоит из_____________________ кислорода и водорода. 3. Сладкий вкус варенья...

Химия

Помогите вставить слова атом или молекула 1.Воздух – смесь, в состав которой входят____________________ кислорода и азота. 2. _______________ воды состоит из_____________________ кислорода и водорода. 3. Сладкий вкус варенья принадлежит содержащимся в нем________________ сахара. 4.При растворении кислорода в воде_____________________кислорода распределяются между________________воды. 5. В состав____________________сахара кроме_________________кислорода и водорода входят __________________углерода. 6. Для дыхания необходимы___________________ кислорода.

Автор: Гость