Помогите выбрать правильный вариант ответа !!Пожалуйста .. и если не трудно объясните пожалуйста когда пишется ed и ing? в таких случаях..
Английский язык
Помогите выбрать правильный вариант ответа !!Пожалуйста .. и если не трудно объясните пожалуйста когда пишется ed и ing? в таких случаях..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ed -- это окончание правильных глаголов в Past Simple (простое прошедшее время); неправильные глаголы нужно учить по таблице. ing -- это окончание глаголов во временах группы Continuous/Progressive (продленное время). Правил на употребление времен много, но основное различие между простыми и продленнымы временами в том, что простые обозначают единичное действие, или факт, или повторяемое регулярное действие, а продленные -- процессы.
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