Помогите выбрать правильный вариант ответа !!Пожалуйста .. и если не трудно объясните пожалуйста когда пишется ed и ing? в таких случаях..

Гость: Гость:

Ed -- это окончание правильных глаголов в Past Simple (простое прошедшее время); неправильные глаголы нужно учить по таблице. ing -- это окончание глаголов во временах группы Continuous/Progressive (продленное время). Правил на употребление времен много, но основное различие между простыми и продленнымы временами в том, что простые обозначают единичное действие, или факт, или повторяемое регулярное действие, а продленные -- процессы.