Помогите! Вычисли 9 м - 52 дм + 4 м дм 6 м -1 м 7 дм +3 м 2 дм 2 дм 5 см +5 дм 4 см - 23 см 7 дм 2 см + 1 дм 8 см - 23 см
Математика
Помогите! Вычисли 9 м - 52 дм + 4 м дм 6 м -1 м 7 дм +3 м 2 дм 2 дм 5 см +5 дм 4 см - 23 см 7 дм 2 см + 1 дм 8 см - 23 см
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