Помогите! Вычисли 9 м - 52 дм + 4 м дм 6 м -1 м 7 дм +3 м 2 дм 2 дм 5 см +5 дм 4 см - 23 см 7 дм 2 см + 1 дм 8 см - 23 см

Математика

Помогите! Вычисли 9 м - 52 дм + 4 м дм 6 м -1 м 7 дм +3 м 2 дм 2 дм 5 см +5 дм 4 см - 23 см 7 дм 2 см + 1 дм 8 см - 23 см

Автор: Гость