Помогите выделить корень в словах поморского,основателем,владеть и построения

Помогите выделить корень в словах поморского,основателем,владеть и построения

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ПоМОРского, ОСНОВателем, ВЛАДеть, поСТРОения
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