Помогите! Выпишите цифру (ы) , обозначающие запятую (ые) между частями сложного предложения, связанным сочинительной связью. Тогда и воздух, (1) которым он дышит, (2) будет целебен и вкусен,(3) и земля, (4) на которой стоят...
Русский язык
Помогите! Выпишите цифру (ы) , обозначающие запятую (ые) между частями сложного предложения, связанным сочинительной связью. Тогда и воздух, (1) которым он дышит, (2) будет целебен и вкусен,(3) и земля, (4) на которой стоят его ноги,(5) будет дороже (точно не 3,4,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3, т.к. союз И соединяет 2 части сложного предложения, и он СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ
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