Помогите выполнить действия СРОЧНО!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!! а) (3х-2у)(х+5у) б)(х+2у)во второй степени в)(5x-4y) во второй степени г)(х-3у)(х+3у) д)2х(х-5у)+3у(у-2х) е)(х-у)во второй степени + (х+у)во второй степени

Алгебра

Помогите выполнить действия СРОЧНО!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!! а) (3х-2у)(х+5у) б)(х+2у)во второй степени в)(5x-4y) во второй степени г)(х-3у)(х+3у) д)2х(х-5у)+3у(у-2х) е)(х-у)во второй степени + (х+у)во второй степени

Автор: Гость