Помогите выполнить действия СРОЧНО!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!! а) (3х-2у)(х+5у) б)(х+2у)во второй степени в)(5x-4y) во второй степени г)(х-3у)(х+3у) д)2х(х-5у)+3у(у-2х) е)(х-у)во второй степени + (х+у)во второй степени
Алгебра
Помогите выполнить действия СРОЧНО!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!! а) (3х-2у)(х+5у) б)(х+2у)во второй степени в)(5x-4y) во второй степени г)(х-3у)(х+3у) д)2х(х-5у)+3у(у-2х) е)(х-у)во второй степени + (х+у)во второй степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)(3x-2y)(x+5y)=3x*x+3x*5y-2y*x-2y*5y=3x^2(в квадрате)+15xy-2xy-10y^2=3x^2+13xy-10y^2
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