Помогите выполнить синтаксический разбор предложения: Из огнедышащего пекла лет??его волжского полдня идет на нас вереница опалённых зноем, измождённых, оборванных людей,которые тянут против течения тяжело груженную баржу по р...
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Помогите выполнить синтаксический разбор предложения: Из огнедышащего пекла лет??его волжского полдня идет на нас вереница опалённых зноем, измождённых, оборванных людей,которые тянут против течения тяжело груженную баржу по раскаленному песку.
Ответ(ы):
Гость:
Из огнедышащего это будет дополнение , пекла это дополнение , летнего прилагательное , волжского проилагательное , полдня это дополнение , идет это глагол , на нас это дополнение , вереница сущиствительное , опаленных это прилагательное , зноем это дополнение , изможденных это прилагательное , оборванных это прилагательное , людей это дополнение которые это дея причастие , тянут это глагол , течения это дополнение , тяжело это наречие груженную это прилагательное , баржу дополнение , по раскаленному это прилагательное , песку дополнение вот и все . знаешь как подчеркивать ?
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