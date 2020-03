Помогите выполнить задание. Упражнение №1 Поставьте SEIN или HABEN in Präteritum 1. Max ...gestern im Kino. 2. Wir … einen großen Kühlschrank in der Küche. 3. Meine Geschwister ...in der Schwimmhalle. 4. Er … immer gute Noten....

Помогите выполнить задание. Упражнение №1 Поставьте SEIN или HABEN in Präteritum 1. Max ...gestern im Kino. 2. Wir … einen großen Kühlschrank in der Küche. 3. Meine Geschwister ...in der Schwimmhalle. 4. Er … immer gute Noten. 5. Im Sommer ... ich bei meiner Oma im Dorf. Упражнение №2 Поставьте глагол в Präteritum 1. Er (erzählen) über die Reise nach Deutschland. 2. (Warten) du auf mich am Sonntag? 3. Meine Freundin (zeigen) mir eine alte Kirche. 4. Sie (antworten) auf meine Fragen. 5. Vor 2 Jahren (beenden) ihr Freund die Universität. 6. Die Studenten (pflanzen) viele Bäume. 7. Gestern (spielen) wir Fußball hinter dem Haus. 8. Meine Freunde (wünschen) mir alles Gute. Упражнение №3 Выберите нужное притяжательное местоимение 1. Ich habe einen Freund. Das ist ___ Freund. 2. Er hat ein Buch. Das ist ___ Buch. 3. Du hast eine Wohnung. Das ist ___ Wohnung. 4. Wir haben viele Freunde. Das sind ___ Freunde. 5. Monika hat einen Gast. Das ist ___ Gast. 6. Erich hat einen Besuch. Das ist ___ Besuch. 7. Monika und Thomas haben viele Koffer. Das sind ___ Koffer. 8. Ihr habt einen Fotoapparat. Das ist ___ Fotoapparat.

