Помогите выполнить задание...

Химия
Помогите выполнить задание...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2NaOH + FeSO4 = Na2SO4 + Fe(OH)2 б) Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O в) 2KOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + K2SO4 г) 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O д) Сu(OH)2 = CuO + H2O е) Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O ж) Al2(SO4)3 + 6LiOH = 2Al(OH)3 + 3Li2SO4
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