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Помогите высчитать отношение ширины к длине, если ширина 90, а длина 135?
Помогите высчитать отношение ширины к длине, если ширина 90, а длина 135?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
90/135=18/27=6/9=2/3
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