Помогите задача уравнение Со склада продали 165 т муки.После этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 т на каждую.Сколько тонн муки было на складе первоначально? можно подробно плиииз

Математика

Помогите задача уравнение Со склада продали 165 т муки.После этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 т на каждую.Сколько тонн муки было на складе первоначально? можно подробно плиииз

Автор: Гость