Помогите задача уравнение Со склада продали 165 т муки.После этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 т на каждую.Сколько тонн муки было на складе первоначально? можно подробно плиииз
Математика
Помогите задача уравнение Со склада продали 165 т муки.После этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 т на каждую.Сколько тонн муки было на складе первоначально? можно подробно плиииз
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Гость:
Там все написано . Подробно
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