Помогите задачу 211 я в 5 классе..... Скорость катера по течению реки 22км\ч,а против те??ения 18км\ч.Найдите:а)скорость течения реки; б) собственную скорость катера.

Математика

Помогите задачу 211 я в 5 классе..... Скорость катера по течению реки 22км\ч,а против те??ения 18км\ч.Найдите:а)скорость течения реки; б) собственную скорость катера.

Автор: Гость